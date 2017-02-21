Правительство Севастополя запустило городской конкурс «Самый дружный двор»

Правительство Севастополя объявило городской конкурс «Самый дружный двор», который пройдет с 27 февраля по 1 августа текущего года, передает корреспондент Нового Севастополя.





Директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов пояснил, что «целью проведения конкурса является повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов».





«Для организации проведения конкурса создается комиссия, которая будет изучать конкурсные материалы, определять финалистов, победителей. Заявки от лиц или групп лиц на первом, предварительном этапе будут направляться в органы местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома», - сказал Демидов.





При этом он отметил, что после предварительного отбора органы местного самоуправления отберут победителей и представят в городскую комиссию до 10 апреля. «Комиссия определит финалистов до 15 мая. Подведение итогов конкурса в виде презентаций проектов благоустройства состоится 20 мая», - уточнил Демидов.





Он также сообщил от том, что конкурс проводится в 5 номинациях с пятью призовыми местами во всех номинациях. О том, какие призы получат победители городского конкурса «Самый дружный двор», Демидов умолчал.

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