Правительство Севастополя завершило передачу Банковской академии в федеральную собственность

Правительство Севастополя передало земельный участок под зданиями и сооружениями бывшей Банковской академии в федеральную собственность.





«Это земельный участок, находящийся под объектами бывшей Банковской академии. Объекты были переданы в федеральную собственность ранее», – пояснил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников в сентябре 2016 года заявил о том, что в комплекс зданий бывшей Банковской академии может переехать все правительство Севастополя, предварительная стоимость переезда – 625 млн рублей. Глава города также сообщил, что претендентами на имущественный комплекс являются минобороны РФ и минобразования РФ.





10 ноября правительство Севастополя постановило передать имущественный комплекс Московского банковского колледжа Банка России (бывшей Банковской академии) в федеральную собственность с последующим закреплением имущества за Черноморским высшим военно-морским училищем им. Нахимова.





Имущественный комплекс Банковской академии – это административно-учебный корпус, 4 общежития, 2 столовые, спортивно-тренировочный комплекс, профилакторий, котельная, трансформаторные подстанции, канализационно-насосная станция, часовня и парковая зона с фонтаном. Общая площадь зданий – более 48 тысяч квадратных метров.

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