Правительство Севастополя займется декриминализацией ритуальных услуг, автомобильных перевозок и ЖКХ

Правительство Севастополя утвердило план мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности в отдельных сферах деятельности.





«Основанием для принятия проекта распоряжения является исполнение решения оперативного совещания Совета безопасности РФ «О дополнительных мерах по противодействию угрозам общественной безопасности в связи с криминализацией сферы оказания социально значимых услуг населению», - пояснил представлявший проект и.о. директора департамента безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Крупкин.





По его словам, предлагается план мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности «в сферах потребительского рынка, ритуальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами, пассажирских перевозок автомобильным транспортом».





10 декабря 2016 года прокурор Севастополя Игорь Шевченко сообщил о том, что прокуратура города с начала 2016 года возбудила 12 антикоррупционных уголовных дел. «Работа, направленная на противодействие коррупции, за прошедшие два с половиной года дала определенные позитивные результаты. Только в текущем году прокурорами выявлено свыше 500 нарушений антикоррупционного законодательства. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 12 уголовных дел», - сказал Шевченко.

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