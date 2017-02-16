Предложенный вариант законопроекта о выборах губернатора Севастополя заточен под одного кандидата

Проект закона о выборах губернатора Севастополя в первоначальном варианте, предложенном Заксобранию и.о. губернатора Дмитрием Овсянниковым, заточен под одного кандидата. Об этом заявил первый секретарь Севастопольского горкома Коммунистической партии Василий Пархоменко.





«К сожалению, предложенный законопроект крайне сужает круг возможных кандидатов и делает выборы, по сути, предопределенными в пользу одного кандидата. Если закон о выборах губернатора примут в первоначальном варианте, то пропадет смысл прямых выборов руководителя города, потому что документ заточен под одного кандидата», – отметил Пархоменко и добавил, что таким подходом власть дискредитирует саму идею прямых губернаторских выборов.





Ранее на общественных обсуждениях, которые прошли во всех 10 муниципальных образованиях города, законопроект о прямых выборах губернатора Севастополя вызвал серьезные нарекания экспертов и общественности. В ходе слушаний севастопольцы просили не допускать к участию в выборах военнослужащих срочной службы, наделить правом выдвижения кандидатов в губернаторы общественные объединения, ввести самовыдвижение и снизить процент поддержки кандидата депутатами муниципалитетов (законопроектом установлено 10%). По итогам общественных обсуждений законопроекта Общественная палата Севастополя рекомендовала депутатскому корпусу принять предложенный законопроект с учетом предложений горожан.





Нынешний и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников не раз заявлял, что будет баллотироваться на пост губернатора в сентябре текущего года.

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