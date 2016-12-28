Председатель Общественной палаты Севастополя заявил об отсутствии законного финансирования из бюджета

Общественная палата Севастополя не получает предусмотренное законом финансирование из городского бюджета. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявил председатель Общественной палаты Севастополя (ОП) Евгений Халайчев.





«Общественная палата Севастополя находится за рамками какого-либо финансирования. Однако в законе Севастополя №36 прямо написано, что она должна финансироваться из городского бюджета», – сказал Халайчев.





При этом он отметил, что в течение года предпринимал попытки решить этот вопрос. «Меня пытались отфутболивать. Я обращался и к юристам, и к финансистам. Тщетно», – подчеркнул Халайчев.





Он считает, что Общественная палата Севастополя является единственной среди городов федерального подчинения, которая лишена средств для работы. «Являясь членом ОП РФ по Южному федеральному округу, мне неудобно говорить коллегам, что не мог присутствовать на 8 заседаниях Общественной палаты из-за отсутствия средств», – посетовал Халайчев.





8 декабря и.о. губернатора Дмитрий Овсянников, комментируя скандал в Общественной палате города, связанный с попыткой самозахвата власти в этом общественном институте, предложил ОП самораспуститься, чтобы не дискредитировать себя.





«Ничего экстраординарного не произошло, я – легитимный председатель Общественной палаты. Смена руководства ОП возможна двумя третями голосов Общественной палаты Севастополя», – пояснил Халайчев.





Ранее СМИ Севастополя сообщили о том, что 5 декабря 12 из 24 членов Общественной палаты провели заседание Общественной палаты и переизбрали руководство. Вместо Евгения Халайчева и его заместителя Олега Гасанова были избраны Александр Олейников и Иван Комелов. По информации наблюдателей, двое последних являются сторонниками группы Алексея Чалого.

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