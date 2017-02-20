Президент или премьер-министр должен вмешаться в «политический» спор о строительстве парка «Патриот» – эксперт

Исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что возникший конфликт вокруг строительства парка «Патриот» является политическим, и для его урегулирования необходимо вмешательство президента или премьер-министра. Об этом он заявил в комментарии «Национальному эксперту».





«Споры вокруг «Патриота» не угасают, а конфликт продолжает развиваться. Очевидно, что здесь наблюдается противодействие нескольких политических сил: региональных властей в лице депутата законодательного собрания Севастополя Алексей Чалого и и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и федеральных в лице министерства обороны Российской Федерации, – сказал Иванов. – На мой взгляд, в ситуацию должен вмешаться премьер-министр или президент. В ином случае всей государственной власти будет нанесен существенный имиджевый ущерб».





По словам Иванова, сами севастопольцы поддерживают проект парка «Патриот», а его строительство будет осуществлено за счет выделенных средств из федерального бюджета и за счет инвесторов, тогда как из регионального бюджета деньги на строительство парка выделять не нужно. Заявления Овсянникова о том, что горожан не устраивает месторасположение будущего парка, оказалось необоснованным, поскольку министерство обороны заявило о готовности выбрать для строительства удобное для горожан место.





Иванов подчеркнул, что создание парка «Патриот» будет способствовать развитию туризма в Севастополе. Однако конфликт продолжает развиваться и может, в скором времени, перейти в неконтролируемую стадию.





Согласно данным исследования ВЦИОМ, 67% опрошенных горожан поддерживают проект по созданию парка. Против выступают только 11%.

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