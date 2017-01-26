Прирост розничной торговли в Севастополе составил 20% в прошлом году – статистика

Прирост оборота розничной торговли в Севастополе составил 20% в прошлом году в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом и равен 49 млрд 453,5 млн рублей. Об этом сообщил Севастопольстат.





По его данным, удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли составил 51,2% (в 2015 году – 53,6%). Всего за прошлый год севастопольцы потратили на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, чуть более 25 млрд 304 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2015 года на 14%.





Непродовольственных товаров за 2016 год было продано на 24 млрд 149,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня предыдущего года на 28,4%





При этом, как отметили в Севастопольстате, 82,4% оборота розничной торговли было сформировано организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков и ярмарок. Доля розничных рынков и ярмарок составила 17,6%.





Товарные запасы на конец декабря 2016 года в организациях розничной торговли оценивались в 2 млрд 510 млн рублей. Обеспеченность оборота розничной торговли товарными запасами составила 75 дней (на конец декабря 2015 года соответственно 740 млн рублей и 31 день).

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