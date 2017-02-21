Проект EnergyNet является российскими инвестициями в украинское предприятие – зампред Общественной палаты Севастополя

Проект «народного мэра» Алексея Чалого EnergyNet, вписанный в стратегию развития Севастополя до 2030 года – инвестиции в частную украинскую компанию, считает заместитель председателя Общественной палаты Севастополя, соавтор общественного движения «Наш Севастополь» Олег Гасанов.





«Данный проект предусматривает модернизацию сетей поставок электроэнергии. Но на сегодняшний день городские электросети являются собственностью частной компании «Севастопольэнерго», зарегистрированной в Херсонской области на Украине. Отсюда вопрос: «Зачем вкладывать два миллиарда рублей из российского бюджета в развитие украинского предприятия?» – заявил Гасанов.





При этом он подчеркнул, что проект EnergyNet не является ни стратегическим, ни экономически выгодным для Севастополя и горожан. «Реализация данного проекта не предусматривает создания новых рабочих мест, не позволяет ни снизить тарифы на электроэнергию, ни сэкономить ее потребление и не дает дополнительных поступлений в городской бюджет. Его основная цель – контроль со стороны поставщика электроэнергии», – пояснил Гасанов.





Ранее и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал сомнение, следует ли тратить бюджетные миллиарды на чаловский проект EnergyNet. «Тратить ли на него средства, время, миллиарды рублей, бюджетные деньги? А что город получит? Если ничего не получит, стоит ли это делать?» – усомнился глава города.

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