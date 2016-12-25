Проект капремонта фасадов севастопольского Центра охраны здоровья матери и ребенка обойдется в 3 млн руб

Правительство Севастополя заключило госконтракт на выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов комплекса зданий горбольницы №5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка, передает корреспондент Крыминформа.





«С 2014 года в Центре охраны здоровья материи и ребенка правительством Севастополя был реализован ряд мероприятий по модернизации медицинского оборудования, ремонту операционных и кабинетов детской хирургии. Однако фасады данного учреждения находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты наружных стен, балконов, козырьков», – сказал директор департамента капитального строительства Андрей Попов.





При этом он отметил, что на основе коммерческих предложений департамента была отобрана компания «Конструктив», которая согласилась выполнить проект за 3 млн рублей до 28 апреля 2017 года.





24 ноября правительство Севастополя приняло госпрограмму развития здравоохранения на 2017-2020 года стоимостью 12 млрд 487 млн рублей. В рамках госпрограммы планируется закупить передвижной лечебно-профилактический центр, ввести в эксплуатацию нескольких модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, поликлинику для взрослых на 500 посещений в смену, построить многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, больницу скорой медицинской помощи, инфекционную больницу.

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