Проект парка «Патриот» подвергся злонамеренной информационной атаке – лидер «Ночных волков»

Проект парка «Патриот» подвергся злонамеренной информационной атаке. Об этом журналистам заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.





«Конфликт вокруг абсолютно позитивного проекта парка «Патриот», который нужен Севастополю, России, создается искусственно, высасывается из пальца. И я отказываюсь верить в то, что после всех принятых решений по парку, после всех согласований с минобороны РФ, в военном ведомстве повелись на истерику одного человека с мелкой группой поддержки, которые преследует политические и коммерческие цели», – сказал Залдостанов.





Он добавил: «Я считаю, что это – злонамеренное вредительство. Понятно, что сейчас меня будут дубасить, выкапывать на меня какие-то компроматы, формировать общественное мнение против меня, но я этого не боюсь, потому что правда на моей стороне».





Он также сообщил, что его оппоненты «бегают по деревням и селам с целью дискредитации парка «Патриот». «В Морозовке рассказывают, что все там снесут, в Орлиновской общеобразовательной школе рассказывают директору, что мы будем строить казино. Лесникам рассказывают, что мы вырубим деревья. Еще мутят голову, что все мы там застроим. Занимаются явной ложью», – отметил Залдостанов.





На вопрос, ожидает ли он, что на этой информационной волне договор по аренде земли может быть разорван, Залдостанов сказал, что уверен в итоговой победе. «Ожидать можно, что угодно, я ничему не удивлюсь. Однако сила в правде. Я уверен, что в конечном счете правда победит. Да, мы можем в краткосрочной перспективе иметь трудности, но мы их преодолеем. И в долгосрочной перспективе победим», - заявил он.





При этом «Хирург» отверг вариант с личным обращением к президенту России. «Не со всем мы должны бежать к Путину. Разве мы сами не способны за себя постоять и решить сами?» - риторически спросил он.





2 мая 2015 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление правительства, в соответствии с которым некоммерческой организации «Ночные волки» передан в аренду земельный участок размером 267 га в районе горы Гасфорта. Комментируя свое решение, Меняйло сообщил, что «есть поручение президента, которое он дал летом прошлого года».

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