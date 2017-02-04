Проект современных очистных сооружений в Севастополе полностью исключает сброс стоков в море - вице-губернатор

Проект современных очистных сооружений в Балаклаве полностью исключает сброс неочищенных стоков в море. Об этом заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров на совещании по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений «Южные» (КОС «Южные»), передает пресс-служба правительства города.





Проектируемые очистные сооружения в Балаклаве – закрытого типа. Они соответствуют самым современным требованиям и позволяют полностью исключить выпуски в море, что позволит улучшить экологическую ситуацию в прибрежной зоне, подчеркнул Базаров.





По данным пресс-службы, оптимальным был признан вариант размещения объекта в непосредственной близости к существующим насосным станциям, что позволит сократить издержки и ускорить строительство.





Были также рассмотрены варианты размещения четырех прудов-накопителей очищенной воды для вторичного использования. Площадь зеркала воды составит более 37 га. Очищенная вода будет использоваться для полива виноградников.





В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений Севастополя предусмотрено более 8 млрд рублей.

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