Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года не решает проблем развития культуры в городе - глава Общественного совета при управлении культуры

Опубликованный на сайте правительства города проект стратегии развития Севастополя до 2030 года не решает проблем развития культуры. Об этом заявил кандидат искусствоведения, председатель общественного совета при главном управлении культуры правительства Севастополя Анатолий Костенников в ходе обсуждения документа.





«Это уже тенденциозное явление. Когда мы в свое время интересовались концепцией развития культуры Севастополя от 2015 до 2020 года, которая тогда стоила 886 млн рублей, там вообще отсутствовала какая-либо проблема культуры. А сейчас эта программа стоит уже 4,5 млрд рублей - и ничего не известно (о проблемах культуры города)», - сказал Костенников.





Между тем, по его словам, проблем в сфере культуры в Севастополе более чем достаточно. «У нас нет концертного зала, выставочного зала. У нас проблема с художественной школой, художественным музеем, с детской музыкальной школой №1. Опять-таки, у нас проблема с Максимовой дачей, с памятниками, в частности «Штык и парус» валится, памятник подводникам ржавеет. Мы до сих пор не можем решить вопрос о музее Чижа, нашего прославленного скульптора, без творений которого трудно представить себе образ современного Севастополя», - посетовал глава общественного совета.





Он констатировал, что пока ничего для решения этих вопросов не делается, так как «такими вот документами руководствуется наше управление культуры. Оно ссылается вот на это (проект стратегии развития Севастополя до 2030 года)».





В то же время Костенников подчеркнул, что у общественников есть конкретные предложения в программу стратегического развития культуры Севастополя, в частности, целая концепция федерального центра славянской культуры.





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.

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