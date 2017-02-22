Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года необходимо пересмотреть в части развития культуры

Кандидат искусствоведения, председатель общественного совета при главном управлении культуры правительства Севастополя Анатолий Костенников возмутился, что в стратегии развития Севастополя до 2030 года нет мероприятий по развитию культуры, и назвал его оскорбительным. Об этом он заявил в ходе обсуждения документа.





Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года, с точки зрения развития культуры, разработан отдельно от государственной культурной политики и представляется оскорбительным. Об этом заявил кандидат искусствоведения, председатель общественного совета при главном управлении культуры правительства Севастополя Анатолий Костенников в ходе обсуждения документа.





«С точки зрения культуры текст (проекта стратегии) представляется оскорбительным. Сложилось впечатление, что это не государственный документ, а частный. Указ президента РФ об основах государственной культурной политики – государственный документ. Я пытался найти, каким образом этот государственный документ связан с этим – проектом стратегии – государственным документом. И не нашел этой взаимосвязи. Получается, что разрабатывается государственный документ отдельно от государственной политики», – сказал Костенников.





Цитируя президентский указ, он подчеркнул, что государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. «Обсуждаемая стратегия на 196 страницах, складывается такое представление, решает проблемы желудка и того, что ниже. А вот того, что связано с головой, интеллектом, она не затрагивает. Это деформация человеческого существа. Этот документ нельзя принимать», – резюмировал Костенников.





Он пояснил свое заключение тем, что главные профессиональные коллективы города в документе вообще не значатся. «Нет симфонического оркестра, а ведь это показатель интеллекта и высокой культуры города. Совершенно отсутствует такое понятие как ансамбль Черноморского флота. Мне стало страшно от того, что этот документ нас призывает не вперед, а возвращает назад, до того времени, которое мы называем довоенным», – отметил Костенников, напомнив, что в довоенное время в Севастополе было два оперных театра и народная консерватория, которые решали задачу интеллектуального, эстетического воспитания, начиная с детского сада. Все это, по его словам, осталось в прошлом, как и масштабные праздники, связанные с фестивалями народного творчества, и «мощные» военные коллективы.





«Для того, чтобы хотя бы вернуться к тому, что у нас было, следует принципиально пересмотреть предложенную стратегию», – заключил Костенников.





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.

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