Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года в нарушение закона не выносился на общественные обсуждения – политик

Секретарь севастопольской региональной организации партии «Единая Россия» Борис Колесников заявил, что правительство Севастополя в нарушение федерального и местного законодательств не вынесло на общественные обсуждения проект стратегии развития города до 2030 года. Об этом он написал в своем блоге.





«На сайте правительства Севастополя имеется такое объявление: глава Севастополя Дмитрий Овсянников утвердил план подготовки проекта стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года к рассмотрению Законодательным собранием города. В соответствии с этим планом правительству Севастополя поручено провести экспертное обсуждение проекта стратегии. Экспертное обсуждение это – конечно, отлично, но где обсуждения общественные?» – отметил Колесников.





Он напомнил, что обязательные общественные обсуждения предусмотрены как федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», так и соответствующим законом Севастополя, в статье 5 которого указано: проекты документов стратегического планирования Севастополя выносятся на общественное обсуждение с учетом требований федерального законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.





«Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования Севастополя устанавливаются правительством города». Насколько я знаю, порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования до настоящего времени правительством Севастополя не разработан», – уточнил Колесников.





Он также считает, что экспертное обсуждение, которое провело правительство Севастополя, никак нельзя приравнять к общественному. «Ведь эксперт – это лицо, обладающее определенными знаниями. Он приглашается конкретно для решения той или иной проблемы. В отличие от жителей города, круг которых не ограничен какими-либо рамками», – подытожил Колесников.





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.

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