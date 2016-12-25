Проектирование канализационного коллектора для сел Байдарской долины завершится к началу лета – правительство Севастополя

Правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на выполнение проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в селах Орлиное и Озерное, передает корреспондент Крыминформа.





«В последние годы в сельской зоне Байдарской долины произошло значительное увеличение количества населения, идет активное строительство частного жилья. В указанной местности отсутствуют канализационные сети», – сказал директор департамента капитального строительства Андрей Попов.





В этой связи, по его словам, департаментом капстроительства были направлены коммерческие предложения в 16 проектных организаций, из которых 4 предоставили свои ценовые предложения. «По результатам рассмотрения была определена организация ООО «Строймакс», которая имеет опыт проектирования аналогичных объектов и предложившая наиболее приемлемую цену – 7,7 млн рублей со сроком исполнения работ 1 июня 2017 года», – пояснил Попов.





В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года в рамках модернизации системы водоснабжения и водооотведения города запланированы мероприятия на сумму более 11 млрд рублей. В частности, строительство канализационных очистных сооружений «Южные», канализование Балаклавы, водоснабжение сел Гончарное и Резервное и др.

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