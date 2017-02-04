Прокуратура Севастополя в прошлом году рассмотрела более 18 тысяч обращений граждан, из них 1 378 удовлетворила

Севастопольская прокуратура в прошлом году рассмотрела более 18 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил прокурор Севастополя Игорь Шевченко на расширенном заседании коллегии городской прокуратуры, посвященном итогам деятельности в 2016 году, передает пресс-служба ведомства.





«В прошедшем году органами прокуратуры рассмотрено более 18 тысяч обращений граждан, из них удовлетворено 1378», - сказал Шевченко, отметив при этом, что наиболее активно прокурорами использовались полномочия по защите прав участников Великой Отечественной войны, инвалидов и иных социально незащищенных групп населения.





По словам руководителя ведомства, благодаря принятым прокуратурой мерам в городе удалось снизить задолженность по оплате труда с 9,2 млн рублей до 6,2 млн рублей.





«В числе приоритетных направлений деятельности находился надзор за законностью правовых актов, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления», - подчеркнул Шевченко. По его данным, в 2016 году прокурорами оспорено 28 противоречащих федеральному законодательству нормативных правовых актов органов власти города и местного самоуправления.

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