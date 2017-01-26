Прокуратура инициировала уголовное дело по факту смерти севастопольца из-за неоказания ему медпомощи

Прокуратура инициировала уголовное дело по факту смерти в Севастополе мужчины в связи с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи. Об этом сообщил старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.





По его информации, прокуратура Нахимовского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи ее мужу. Установлено, что в феврале 2016 года мужчина обратился в поликлиническое отделение горбольницы №4 к врачу-терапевту с жалобами на острую боль в животе. По результатам осмотра и клинических исследований ему поставлен диагноз «острый холецистит», назначено лечение.





В декабре 2016 года мужчина был доставлен в указанное медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи с желудочно-кишечным кровотечением, где ему не обеспечили оказание экстренной медицинской помощи, что привело к летальному исходу.





По материалам прокурорской проверки следственным отделом по Нахимовскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

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