Прокурор Севастополя внес и.о. губернатора представление об устранении нарушений при реализации программы переселения из аварийного жилья

По результатам проверки исполнения органами исполнительной власти законодательства при реализации программы по переселению севастопольцев из аварийного жилищного фонда прокурор Севастополя повторно внес и.о. губернатора представление об устранении выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.





«Контракты на приобретение 61 жилого помещения департаментом капитального строительства города заключены только в октябре-ноябре текущего года, а конкурсные процедуры по покупке 53 квартир до настоящего времени не завершены. По состоянию на 01.12. 2016 в рамках реализации программы приобретены всего 124 жилых помещения, расселены только 148 человек, что составляет 52 % и 22 % соответственно от запланированного», - констатирует пресс-служба и напоминает при этом, что в марте текущего года губернатору города уже было внесено подобное представление.





Указанные обстоятельства, отмечает пресс-служба прокуратуры, свидетельствуют о том, что до конца года показатель программы по количеству переселенных граждан из аварийного жилья в целом не будет достигнут, что приведет «к необеспечению конституционных прав граждан на проживание в безопасных и комфортных условиях, несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств, возврату трансферта, а также финансовым санкциям со стороны минстроя России».





Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы предусматривает расселение почти 10 тыс. кв.м, составляющих 238 жилых помещений, в которых проживают 664 человека до конца текущего года.

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