Путин дал старт поставкам газа в Крым по новому магистральному газопроводу из Кубани

Президент России Владимир Путин дистанционно ввёл в эксплуатацию магистральный газопровод Кубань – Крым, соединивший полуостров с Единой системой газоснабжения России. Церемония запуска крупного энергетического проекта прошла в режиме телемоста – в Москве вместе с президентом в ней участвовали глава Крыма Сергей Аксёнов и и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.





«Газопровод введён в эксплуатацию. Газ поступает на полуостров Крым. Республика соединена с Единой системой газоснабжения России», – доложил генеральный директор ГУП РК «Черноморнефтегаз» после команды Путина на поджиг контрольного факела газопровода в Крым.





«Ещё раз всех поздравляю. Рассчитываю, что эта работа не будет завершена сегодняшним днём, а мы все вместе с муниципальными и региональными властями сделаем всё, чтобы газ дошёл до конечного потребителя и как можно быстрее», – сказал Путин.





Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяжённость сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населённых пунктов.

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