Ранее судимый севастополец украл у бабушки своей сожительницы 8 тысяч рублей

Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в краже 8 тысяч рублей у пожилой женщины, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 73-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее из квартиры похитили около 8000 рублей.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастен 30-летний ранее судимый сожитель дочери потерпевшей. Полицейские задержали его. Он пояснил, что поругался с сожительницей и, зная, где лежат деньги, забрал их и ушел из дома.





В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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