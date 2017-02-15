Растениеводы и животноводы Севастополя получат в текущем году около 240 миллионов рублей господдержки

На поддержку растениеводства и животноводства в севастопольском регионе в текущем году будет направлено около 240 млн рублей государственных средств. Об этом заявил в эфире Информационного канала Севастополя первый заместитель директора департамента сельского хозяйства Александр Масалов.





«В ноябре 2016 года была принята новая обобщенная программа развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса Севастополя на период с 2017 по 2020 годы. В ее рамках бюджет на текущий год на поддержку растениеводства и животноводства составил около 180 млн рублей федеральных денег плюс 60 млн рублей из бюджета Севастополя», - сказал Масалов.





Он напомнил, что общий бюджет программы развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на прошлый год составлял в сфере растениеводства 301 млн 700 тыс рублей, из которых 265 млн 800 рублей - федеральные средства и 35 млн 800 тыс рублей - средства бюджета Севастополя.





В рамках государственной поддержки местным растениеводам было предоставлено 167 млн рублей субсидий на закладку, раскорчевку и уход за многолетними насаждениями. В результате было заложено 457 га новых виноградников. Такой результат, по словам Масалова, был достигнут впервые за последние 10 лет. Кроме этого, было раскорчевано 293 га многолетних насаждений, которые уже не плодоносят. На этих землях будут заложены новые сады и виноградники.





Ранее директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков говорил, что в 2017 году в регионе планируется заложить не менее 400 га новых многолетних насаждений.

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