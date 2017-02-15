Районные чиновники Севастополя подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

Начальник управления экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя и двое его сообщников подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по городу Севастополю Ольга Постнова.





По ее информации, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении действующего начальника управления экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района и двух его подельников. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в крупном размере.





Следствием установлено, что в апреле 2016 года распоряжением директора департамента Ленинского района создана конкурсная комиссия по отбору хозяйствующих субъектов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов. Председателем комиссии был утвержден начальник управления экономики и районного хозяйства, который знал о недопуске к конкурсу одного из предпринимателей.





Чтобы извлечь выгоду из этой ситуации, начальник управления заверил коммерсанта, что за 10 тысяч долларов может принять решение в его пользу. Предприниматель через посредников передал требуемую сумму. Полученные денежные средства начальник управления и его подельники присвоили.





Преступление было выявлено УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю.





В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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