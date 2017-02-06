Размер средней заработной платы на «Севморзаводе» превышает средний по городу в 1,5-2 раза

Размер средней заработной платы на «Севастопольском морском заводе» превышает средний по городу в 1,5-2 раза – квалифицированные специалисты получают от 40 тысяч рублей. Об этом в интервью Крыминформу сообщил начальник службы по управлению персоналом филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» Антон Котельников.





«Размер средней заработной платы на «Севморзаводе» превышает средний по городу в 1,5-2 раза, квалифицированные специалисты получают от 40 тысяч рублей. То есть зарплаты на предприятии вполне конкурентны. И есть перспектива их поэтапного увеличения с ростом количества и объема привлекаемых заказов», – сказал Котельников.





При этом он отметил, что «заработная плата – лишь один мотив для потенциальных работников». «Среди других – уровень инноваций на заводе, возможность профессиональной самореализации, перспективы служебного роста, социальная сфера. Эти вопросы являются одними из главных для руководства предприятия», – пояснил Котельников.





«Мы рассчитываем, что свой достойный вклад в защиту интересов трудового коллектива внесут и недавно созданные на предприятии Совет трудового коллектива, Совет бригадиров, первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники (Судпроф)», – подытожил Котельников.





В конце 2015 года был подписан договор аренды севастопольским филиалом АО «Центра судостроения «Звездочка» основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский морской завод» сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена «дорожная карта» интеграции «Севморзавода» в Объединенную судостроительную корпорацию, которая реализуется в настоящее время.

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