Реализацию в Севастополе проекта Чалого «Энерджинет» нельзя назвать приоритетным направлением в развитии города

Реализацию проекта «народного мэра» Алексея Чалого «Энерджинет», вписанного в Стратегию развития Севастополя до 2030 года, нельзя назвать приоритетным направлением. Об этом на круглом столе заявил соавтор общественного движения «Наш Севастополь», предприниматель Евгений Кабанов.





«Стратегия называет приоритетным проектом «Энерджинет». До вчерашнего дня я не знал, что это такое. Не поленился, почитал. И пришел к выводу, что это исключительно чья-то забава, которая требует миллиарды бюджетных средств и сводится, упрощенно говоря, к экономии электроэнергии», – сказал Кабанов.





Он считает, что экономия электроэнергии на данный момент не является приоритетным направлением в городе «под номером один». «У нас есть проблемы жилья, медицины, образования, сельского хозяйства. Мы все продукты питания завозим и практически ничего не производим. Почему бы в этой связи не вложить миллиарды рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, в развитие пищевой промышленности?» – задал участникам круглого стола вопрос Кабанов.





Предприниматель добавил, что «Энерджинет» – чисто американская история». «За ней стоит венчурный фонд, зарегистрированный в офшорах. И мы эту компанию ставим приоритетом развития Севастополя», – возмутился Евгений Кабанов.





9 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников усомнился в проекте «Энерджинет». «Тратить ли на него средства, время, миллиарды рублей, бюджетные деньги? А что город получит? Если ничего не получит, стоит ли это делать. Да, этот проект важный, он является общероссийским. Но для города? Несет ли он в экономику что-то?» – сказал Овсянников.





Отвечая на сопутствующий вопрос, является ли сегодня актуальным вопрос создания в Севастополе IT-кластера, который является идеей Концепции Чалого, он сказал, что «лично я не услышал аргументов за высокую роль в экономике города данного предложения».





«Народный мэр» Алексей Чалый является инициатором и одни из авторов проекта «гибких умных» электрических сетей «Энерджинет».

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