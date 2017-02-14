Реальную картину соотношения заключенных за год браков и разводов отследить невозможно – начальник управления ЗАГС Севастополя

Реальную картину соотношения заключенных в Севастополе за год браков и разводов отследить на данный момент невозможно. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города заявила начальник управления записи актов гражданского состояния Ирина Жарикова.





«Регистрация расторжения браков увеличилась на 13,8%. Это, конечно, негативный фактор, но он вполне объясним. Согласно семейному законодательству, расторжение брака производится органом ЗАГС по месту жительства супругов или одного из них, или по месту государственной регистрации заключения брака. На практике зачастую один супруг обращается в ЗАГС по месту проживания, второй – по месту вступления в брак. Из чего вытекает составление двух записей о расторжении брака на одну запись о браке. Поэтому реальную картину отследить, какое количество разводов приходится на количество браков на сегодняшний день невозможно», – сказала Жарикова.





В то же время, по ее данным, регистрация браков в прошлом году уменьшилась на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Свой союз в Севастополе скрепили 4 003 пары. «Одной из причин уменьшения количества браков является то, что сейчас подают заявления на регистрацию брака лица, которые родились в 90-е годы, когда уровень рождаемости был самым низким. Рождений было в два раза меньше, чем смертей», – считает Жарикова.





По данным Росстата за 2016 год, Севастополь занимает второе место по РФ по количеству зарегистрированных браков на 1000 жителей. Коэффициент составляет 9,6 при среднем коэффициенте по РФ 6,7. Лидирует Санкт-Петербург с показателем 9,7.





На 1 000 браков в 2016 году, по данным Росстата, в городе приходилось 472 развода.

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