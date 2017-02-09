Региональный сосудистый центр Севастополя будет сдан «под ключ» после визита министра здравоохранения РФ – Овсянников

Региональный сосудистый центр Севастополя уже сейчас полностью закрывает потребности горожан, но будет сдан после его посещения министром здравоохранения России. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников после посещения медучреждения.





«Севастопольский региональный сосудистый центр на 120 коек полностью закрывает потребности города. В центре развернуты 6 отделений, врачами и средним медперсоналом он обеспечен полностью», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что «в ближайшее время сосудистый центр посетит министр здравоохранения, и мы сдадим объект «под ключ». «Но это не говорит о том, что центр не работает. Уже в 2016 году в нем проводятся операции. Более 200 единиц медоборудования, которое было поставлено в это учреждение в течение двух лет, работает. Ожидаем поставки нескольких единиц высокотехнологического оборудования, чтобы расширить возможности центра по оказанию услуг», – уточнил Овсянников.





По его словам, создавался сосудистый центр в течение трех лет. «Это и ремонтные работы внутри здания, оснащение оборудованием, повышение квалификации медперсонала. Установлены прочные связи с московскими сосудистыми центрами в этой связи», – пояснил Овсянников.





Он также сообщил о том, что в 2016 году были выделены из бюджета Севастополя 90 млн рублей на дооснащение центра. «Дополнительно из городского бюджета необходимо будет выделить 50-60 млн рублей на приобретение медоборудования», – подчеркнул Овсянников.





И.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко, в свою очередь, сообщила, что региональный сосудистый центр повлияет на показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «В 2016 году нам удалось снизить смертность от болезней сердца на 8%», – уточнила Емельяненко.





8 июня 2016 года помощник министра здравоохранения РФ Анатолий Гулин заявил о том, что региональный сосудистый центр откроется в Севастополе через полтора месяца на базе Первой городской больницы.





Четырехэтажный корпус ныне сосудистого центра был построен в Первой горбольнице в 2012 году. В нем планировали сначала открыть хирургическое отделение, а затем – лор-отделение.

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