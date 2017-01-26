Ремонт внутридворовых дорог Севастополя начнется весной

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе объезда участков дорожных работ поручил подчиненным весной приступить к ремонту внутридворовых дорог. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.





«Большинство проездов во дворах нашего города находится в катастрофическом состоянии. На основании обращений граждан и наказов, которые поступили муниципальным депутатам, главы муниципальных образований представили список первоочередных придомовых территорий, которые подлежат ремонту», - сказал Овсянников, отметив при этом, что по каждому из объектов формируется проектно-сметная документация.





Всего, по данным пресс-службы, в перечень работ включены 119 дворов.





17 января директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Игорь Титов заявил, что в текущем году Севастополь попробует освоить более 3 млрд рублей на строительстве и ремонтах автодорог. Ранее он также заявил о том, что планы капремонта автодорог Севастополя выполнены в 2016 году на 40%.





18 ноября 2016 года правительство Севастополя приняло госпрограмму развития транспорта на 2017-2020 годы стоимостью 24 млрд рублей. До 2020 года в Севастополе планируется построить или капитально отремонтировать 135 км автодорог.

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