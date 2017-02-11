Результаты конкурса на замещение должности руководителя Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя отменены по представлению прокуратуры
14:3710.02.2017г.
Результаты конкурса на замещение вакантной должности руководителя НКО «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» отменены по представлению прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По ее данным, в ходе проверки исполнения действующего законодательства в департаменте городского хозяйства были выявлены нарушения срока выплаты денежных средств и компенсаций за задержку, которые причитались государственным гражданским служащим при увольнении, а также ненадлежащее ведение личных дел работников.
Кроме того, было установлено, что при проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя НКО «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» не соблюдены сроки размещения информации о проведении конкурса и результатов второго этапа. Выяснилось также, что решения на заседаниях конкурсной комиссии принимались при отсутствии кворума.
«С целью устранения указанных нарушений в адрес департамента городского хозяйства внесено представление. Результаты конкурса отменены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – отметили в пресс-службе.