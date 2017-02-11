Результаты конкурса на замещение должности руководителя Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя отменены по представлению прокуратуры

Результаты конкурса на замещение вакантной должности руководителя НКО «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» отменены по представлению прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.





По ее данным, в ходе проверки исполнения действующего законодательства в департаменте городского хозяйства были выявлены нарушения срока выплаты денежных средств и компенсаций за задержку, которые причитались государственным гражданским служащим при увольнении, а также ненадлежащее ведение личных дел работников.





Кроме того, было установлено, что при проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя НКО «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» не соблюдены сроки размещения информации о проведении конкурса и результатов второго этапа. Выяснилось также, что решения на заседаниях конкурсной комиссии принимались при отсутствии кворума.





«С целью устранения указанных нарушений в адрес департамента городского хозяйства внесено представление. Результаты конкурса отменены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – отметили в пресс-службе.

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