Результаты опроса ВЦИОМ по «Патриоту» говорят, что Овсянников должен извиниться перед севастопольцами и прислушаться к ним – эксперт

Результаты опроса ВЦИОМ по поводу создания в Севастополе филиала парка «Патриот» говорят о поддержке данного проекта большинством горожан – и.о. губернатора Дмитрию Овсянникову стоит прислушаться к мнению севастопольцев и извиниться перед ними «за то, что пошел на поводу у Чалого». Об этом заявил лидер общественного движения «Севастополь в поддержку президента России» Сергей Бинали.





«Реакцией на опрос ВЦИОМ, по которому около 70% горожан поддерживают парк «Патриот» вблизи горы Гасфорта, должна быть отставка Законодательного собрания города, которое оторвалось от севастопольцев, не знает их настроений и мнений. Напомню, что Заксобрание в лице Чалого и его команды выступило против «Патриота», – сказал Бинали.





При этом он отметил, что и.о. губернатора Дмитрий Овсянников, «должен извиниться перед севастопольцами». «Как минимум он должен высказать сожаление, извиниться за то, что пошел на поводу у Чалого. И прислушаться к мнению севастопольцев», – подчеркнул Бинали.





Он также считает, что «Чалый в ситуации с парком «Патриот» опять расколол Севастополь, внес ненужный ажиотаж в общественные настроения горожан».





По данным ВЦИОМ, идею создания в Севастополе парка «Патриот» министерства обороны России поддерживают 67% горожан. Против выступают 11%.