Росжелдор в третий раз попытается найти подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объявило уже третий за полгода конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив максимальной стоимостью 16,9 млрд руб. Соответствующая информация была размещена накануне на портале госзакупок.





По информации, размещёной на портале, заявки принимаются до 9 января. В этот же день будут вскрыты конверты, поступившие от желающих поучаствовать в тендере. На следующий день, 10 января, запланировано вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к электронным документам окончательных предложений участников. Срок исполнения контракта, по условиям конкурса, ноябрь 2019 года.





Росжелдор уже дважды объявлял конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив максимальной стоимостью 16,9 млрд руб. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как на него была подана лишь одна заявка – от АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которое бралось исполнить контракт за 16,27 млрд руб. На второй конкурс не было подано ни одной заявки.

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