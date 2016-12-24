Росморпорт выполнит поручение президента по морскому сообщению между Сочи и Крымом в ближайший курортный сезон – замминистра транспорта

Росморпорт выполнит поручение президента РФ по организации регулярного морского сообщения между Сочи и Крымом в курортный сезон 2017 года. Об этом на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, прошедшем в Севастополе, заявил заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.





Он напомнил, что задача по организации регулярного морского сообщения, морских круизов между Сочи и городами, расположенными на территории Крымского полуострова, начиная с курортного сезона 2017 года, поставлена президентом РФ на заседании президиума Госсовета 15 сентября текущего года.





«Поручение президента РФ не выполнить невозможно. Министерство транспорта отдает себе в этом полный отчет. Мы отвели себе еще месяц для принятия решения бизнесом. Если мы все-таки поймем, что бизнес не готов, потому что он говорит о необходимости субсидирования такого круизного маршрута, а курортный сезон не за горами – нужно продавать турпутевки, то как всегда нам придется принять волевое решение. Очевидно, это будет Росморпорт», – сказал Олерский.





При этом он отметил, что Росморпорт будет не сам заниматься организацией круизного маршрута. «Он будет балансодержателем, передаст судно оператору, который будет способен выполнить задачу. Кому-то придется начать, будет очень непросто», – подчеркнул Олерский.





По его словам, главная сложность заключается в том, что круизный маршрут Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь является убыточным для скоростных судов. Он напомнил, что у минтранса был такой опыт в 2014 году. «В курортный сезон отработало скоростное судно – катамаран – на 250 пассажиров на линии Анапа – Ялта. К сожалению, опыт неудачный, с отвратительным финансовым результатом. При вместимости судна 250 человек средняя его заполняемость составила 35 мест», – уточнил Олерский.





Он выступил за то, чтобы на круизной линии ходили пассажирские суда. «Мы рассчитали, что круизное пассажирское судно на 500 пассажиров может эффективно работать на линии с конца апреля и до начала октября – порядка 160 суток. Мы поработали с финансовой моделью, сделали некоторые допущения. При 160 эксплуатационных днях и средней загрузке 500 пассажиров в круизе, при том, что судно берется в операционный лизинг, операционный убыток составил 47 млн рублей в год, а по итогам финансового года – 200 млн», – пояснил Олерский.





Он считает, что «модель, безусловно, может выйти на операционную прибыль при увеличении загрузки судна до более, чем 750 пассажиров, и увеличении эксплуатационного периода».





И в этой связи, отметил Олерский, минтрансу нужна серьезная поддержка федерального агентства по туризму. «Со стороны министерства финансов нужно дополнительное финансирование по крайней мере в первые два года. Со стороны правительств Крыма и Севастополя – определение мест стоянки судов, и со стороны МИД России – упрощение въезда иностранных граждан в Севастополь и Ялту», – подчеркнул Олерский.





Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Виктору Олерскому проработать финансовую модель привлечения на круизный маршрут Объединенной судостроительной корпорации с конечной целью – проектирования, строительства круизных судов и их последующим выходом на линию.

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