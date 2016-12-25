Российский газ начнет поступать в Крым в ближайшие два-три дня – Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал запуск магистрального газопровода Кубань – Крым в ближайшие дни. Об этом он заявил сегодня на своей ежегодной большой пресс-конференции.





«Хочу вас проинформировать, что «Черномрнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», – констатировал глава государства.





По словам Путина, это даст значительный толчок развитию экономики, производства и других сфер жизнедеятельности Крыма. «Сегодня на пике нагрузок, особенно зимой, Крым потребляет 1200-1300 МВт, 800 МВт из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. Сейчас собственная генерация составляет 1000-1100, плюс мы добавили передвижные электростанции», – отметил Путин.





Он напомнил, что на полуострове строятся две электростанции мощностью по 470 МВт. «Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 МВт. Если пиковое потребление 1100-1200, то дополнительный задел для развития экономики Крым составит примерно 800 МВт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, т. е. строительства новых отелей и гостиниц, развития инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в ближайшее время», – подытожил президент.

Читайте еще...