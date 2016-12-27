Ростех перенесёт сроки запуска крымских ТЭС из-за задержек с поставкой турбин

Инжиниринговая «дочка» Ростеха – «Технопромэкспорт» – из-за задержек с поставкой турбин достроит тепловые электростанции в Крыму к середине 2018 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, передаёт ТАСС.





«У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство», – сказал Чемезов и добавил, что задержка связана с поставкой турбин.





По его словам, по покупке оборудования для генерации для строительства ТЭС в Крыму ведутся переговоры с поставщиками.





Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведётся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций было запланировано на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.





Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что республика не испытывает проблем с поставками турбин и другого оборудования на две строящиеся ТЭС в Симферополе и Севастополе, а само строительство станций ведётся по графику.

Читайте еще...