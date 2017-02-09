Руководителю «Севстройнадзора» грозит отставка

И.о. губернатора Дмитрий Овсянников отметил неудовлетворительную работу руководителя «Севстройнадзора» и не исключил его отставку. Об этом он сегодня заявил журналистам.





«Во-первых, в отношении руководителя «Севстройнадзора» (Юрия Прихожанова) будут применены кадровые меры реагирования. Во-вторых, мы обязаны вместе с надзорными органами не допустить подобного развития событий (пассивно наблюдать за незаконным строительством). Странно, что поднадзорные объекты строились в 2014 году, мы делали вид, что этого не видели, объясняя это тем, что застройщик не приходил к нам с документацией. Такой ответ руководителя «Севстройнадзора» меня не устраивает», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что власти не должны делать вид, будто эти объекты не возводятся. «Мы их должны увидеть, провести полную инвентаризацию таких объектов и вместе с прокуратурой и «Севстройнадзором» более жестко подойти к контролю поднадзорных объектов. На каждом этапе мы имеем возможность увидеть нарушения и остановить стройку», – подытожил Овсянников.





По информации департамента архитектуры и градостроительства, в Севастополе порядка 80 жилых домов незавершенного строительства не введены в эксплуатацию.

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