Руководство «Севастопольского автозаправочного комплекса» могут сменить из-за раста догов по зарплате

Необходимо принять решение по кадровым изменениям в «Севастопольском автозаправочном комплексе» из-за растущих догов по зарплате, заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.





«Через неделю слушаем первый доклад по погашению задолженностей по зарплате. Если необходимо, то принимайте решение по кадровым изменениям в «Севастопольском автозаправочном комплексе». Три месяца назад там погасили задолженность, и она снова растет», – сказал Овсянников.





Он добавил: «Либо мы не можем найти кадры для запуска хозяйственной деятельности на этом предприятии, либо мы вместо работы в органах власти отправимся работать в автозаправочный комплекс. Необходимо найти кадровое решение».





Овсянников обратил внимание участников аппаратного совещания на то, что «многие виды задолженности на госпредприятиях начались 3-4 месяца назад».





Ранее сегодня директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко заявил, что севастопольские экономически активные предприятия накопили почти 50 млн рублей долгов по зарплате.

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