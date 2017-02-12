Штат департамента территориального развития Севастополя сокращен почти в 2 раза в интересах муниципалитетов

Правительство Севастополя распорядилось сократить штат департамента территориального развития почти в 2 раза, передает корреспондент Нового Севастополя.





Директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления с Валентин Демидов пояснил, что «в соответствии с проектом распоряжения сокращается численность департамента с 93 до 58 единиц с целью реализации городского закона относительно передачи полномочий». «Предполагается передать около 30 штатных единиц в органы местного самоуправления. 5 штатных единиц передаются в департамент общественной безопасности для реализации ранее переданных полномочий», - уточнил Демидов.





29 декабря 2016 года Закон «О наделении органов местного самоуправления города Севастополя отдельными государственными полномочиями города Севастополя» принят Заксобранием города. Муниципалитеты получили 11 видов полномочий от правительства Севастополя.





16 января и.о. губернатора Дмитрий Овсянников представил членам правительства нового директора департамента по территориальному развитию Валентина Демидова.





16 июня 2015 года Демидов был назначен министром экономического развития Крыма. 25 декабря 2016 года написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

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