Самый длинный севастопольский троллейбусный маршрут свяжет площади Ластовая и Ушакова через 5-й км Балаклавского шоссе

Троллейбусный маршрут №11 от площади Ластовая к поселку Дергачи и далее через 5-й км Балаклавского шоссе до площади Ушакова стартует в среду. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Севэлектроавтотранс».





По ее информации, маршрут запускается по просьбе горожан. Его протяженность – 39,7 км. Время оборотного рейса – 2 часа 3 минуты. Пока на маршруте будет работать один троллейбус с автономным ходом, модернизированный усилиями специалистов «Севэлектроавтотранс» за 7 млн рублей. От поселка Дергачи и до остановки «5 км Балаклавского шоссе», где нет контактной сети, он будет следовать на дизельном двигателе.





В пресс-службе уточнили, что госпредприятие готово при наличии финансов модернизировать в течение месяца до 4 троллейбусов и тем самым увеличить количество транспорта на маршруте №11.





20 января начальник управления транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Козин сообщил о том, что со второго квартала 2017 года в городе ожидается поступление 25 новых низкопольных автобусов и 78 троллейбусов в рамках лизингового соглашения.





Самый длинный троллейбусный маршрут в мире составляет 86 километров. Проходит он в Крыму между Симферополем и Ялтой.

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