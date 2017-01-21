Сегодня в Севастополе переменная облачность, без осадков

В пятницу в Севастополе переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный, 6 -11 метров в секунду. Атмосферное давление 774 мм. ртутного столба, влажность 65%.





Температура воды у берегов Севастополя 6 градусов выше нуля.

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