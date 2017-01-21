Секретарь севастопольской «Единой России» не против поддержать кандидатуру Овсянникова на выборах губернатора Севастополя

Секретарь севастопольского регионального отделения политической партии «Единая Россия», депутат Заксобрания города Борис Колесников в интервью Крыминформу заявил о том, что «Единая Россия» будет не против поддержать исполняющего обязанности главы города Дмитрия Овсянникова на выборах губернатора в сентябре.





«Дмитрий Владимирович Овсянников не является членом «Единой России». Но мы можем выдвигать как члена своей партии, так и беспартийного. Таким образом, для него дорога открыта», – сказал Колесников.

При этом он отметил, что специфика «Единой России» состоит в обязательном проведении праймериз или партийного голосования накануне выборов. «По результатам праймериз того, кто победил, выдвигаем кандидатом решением конференции», – пояснил Колесников.





Отвечая на уточняющий вопрос, секретарь севастопольской «Единой России» подчеркнул, что Овсянников пока не делал заявлений о своем желании выдвинуться кандидатом в губернаторы от этой партии. «Но я предполагаю, что он будет выдвигаться от нашей партии, – все же заметил депутат. – Я лично с ним на эту тему не разговаривал. Но предположение есть. Я лично считаю, что Дмитрий Владимирович будет выдвигаться от «Единой России».





В октябре и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе «круглого стола», посвященного изменениям в устав города в части утверждения нормы о прямых выборах губернатора, раскритиковал позицию руководителя севастопольского отделения партии «Единая Россия» Бориса Колесникова, который предложил провести общественные слушания по этому вопросу.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав города относительно прямых выборов губернатора. Для проведения выборов теперь нужно принять закон, который определяет процедуру выдвижения кандидатов, полномочия избирательных комиссий, процесс голосования. И.о. губернатора города Дмитрий Овсянников внес такой документ на рассмотрение местного парламента 9 декабря. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на сессии Заксобрания Севастополя 24 января.





Сам проект вызвал нарекания экспертов и общественности. На общественных слушаниях по законопроекту о прямых выборах губернатора Севастополя, которые на этой неделе прошли во всех 10 муниципальных образованиях города, основными темами обсуждения стали введение ценза оседлости и отсутствие возможности для самовыдвижения кандидатов.

Читайте еще...