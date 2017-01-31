Севастополь дополнительно получит из федерального бюджета более 2,5 млрд рублей - департамент экономики

Севастополь дополнительно получит из федерального бюджета в 2017 году более 2,5 млрд рублей. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.





«Докладываю о привлечении средств федерального бюджета в Севастополь на 2017 год. Напомню, что в 2016 году было перечислено 6 млрд рублей, а освоено из этой суммы 5,3 млн рублей. В 2017 году уже утверждено нам без учета федеральной целевой программы (9 млрд 876 млн рублей) 345,3 млн рублей», - сказал Ахтемов.





По его информации, «дополнительно в 2017 году от федеральных органов исполнительной власти должно поступить 2 млрд 579 млн рублей».





«Департаменту городского хозяйства предварительно утверждена сумма 1,935 млрд рублей, департаменту транспорта - 400 млн рублей, департамент здравоохранения - 105 млн рублей, департамент образования - 28 млн рублей, департамент сельского хозяйства - 50 млн рублей, департамент экономики - 40 млн рублей и департамент общественных коммуникаций - 199,3 млн рублей», - пояснил Ахтемов.





Он также сообщил о том, что департаменты правительства Севастополя должны до 1 марта заключить соглашения с профильными федеральными органами исполнительной власти. «Сейчас проходят конкурсные процедуры в различных министерствах на получение субсидии», - уточнил Ахтемов.





14 декабря 2016 года вице-губернатор Илья Пономарев заявил, что безвозмездные поступления из федерального бюджета в проекте городского закона о бюджете-2017 запланированы в сумме 18,3 млрд рублей. «При этом сумма дотаций сохраняется на уровне 2016 года в размере 7,4 млрд рублей», - подчеркнул Пономарев.

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