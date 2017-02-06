Севастополь исполнил бюджет в январе 2017 года на 30% – департамент финансов

Севастополь исполнил бюджет в январе 2017 года на 30%. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента финансов Владимир Штоп, докладывая информацию о результатах кассового исполнения бюджета Севастополя.





«Напоминаю, что уточненный бюджет Севастополя по расходам на текущий год утвержден в сумме 34,6 млрд рублей. План на январь выполнен в сумме 606 млн рублей, что составляет 31,7%», – сказал Штоп.





По его информации, объем неосвоенных средств составил 1 млрд 303 млн рублей. «В общем объеме использованных средств доля заработной платы составляет 55 млн рублей», – уточнил Штоп, добавив, что в 2016 году при плановых назначениях на январь 1,4 млрд рублей расход составили 430 млн рублей.





Он также сообщил о том, что при исполнении бюджета в январе на 31,7% по отдельным главным распорядителям этот показатель составил более 50%. «Это главное управление культуры, управление ветеринарии, департамент труда и социальной защиты населения, аппарат Законодательного собрания, департамент здравоохранения», – пояснил Штоп.





Он отметил, что самый низкий показатель освоения бюджета за январь – менее 10% – в департаменте городского хозяйства – не освоены 592 млн рублей. Департамент капстроительства не освоил 140 млн рублей, департамент аппарата губернатора и правительства – 49 млн рублей, управление по делам молодежи спорта – около 30 млн рублей, департамент транспорта – 27 млн рублей.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников поручил главным распорядителям в феврале устранить январское отставание по исполнению бюджета.

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