Севастополь начал подготовку к пляжному сезону, учтя негативный опыт прошлого года

Власти Севастополя решили зимой готовиться к летнему сезону 2017 года. На заседании правительства чиновники приняли распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к летнему сезону 2017 года», который определяет сроки и работы, которые нужно выполнить до начала лета, передает корреспондент «Нового Севастополя».

«К 1 мая мы планируем завершить все мероприятия по санитарной подготовке города – приведем в порядок всю коммунальную, дорожную инфраструктуру. К 1 июня мы должны подготовить все пляжи и пройти все аттестационные процедуры, которые необходимы для работы пляжей», – сказал журналистам директор департамента городского хозяйства города Андрей Чибисов.

Чиновник сообщил, что по итогам прошлого сезона не все операторы пляжей смогут продолжить работу в этом году. Работать продолжат 26 предпринимателей, которые добросовестно выполняли свои обязанности. «По остальным пляжам будем проводить конкурсные процедуры», – подчеркнул чиновник.

Правительство Севастополя 18 июня 2016 года начало заключать договоры с предпринимателями, которые на конкурсе разыграли право аренды более 50 севастопольских пляжей. Фактически подготовка к курортному сезону была провалена.





До марта 2014 году за подготовку городских пляжей к купальному сезону отвечало коммунальное предприятие «Благоустройство», которое свои затраты по содержанию территории частично покрывало за счет сдачи в аренду определенного количества торговых мест на каждом из пляжей.





На балансе правительства Севастополя находится около 50 пляжей.

Читайте еще...