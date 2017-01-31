Севастополь отметит День защитника Отечества и День народного единства шестью десятками праздничных мероприятий

Правительство Севастополя утвердило перечень мероприятий, которые пройдут в городе в честь Дня защитника Отечества и Дня народного единства. Как сообщил заместитель губернатора города Вячеслав Гладков, торжества и народные гуляния запланированы с 10 по 25 февраля.





«Запланированы порядка 65 мероприятий на два праздника – День народного единства и День защитника Отечества. Мероприятия будут проходить во всех муниципальных образованиях», - сказал Гладков.





По его словам, по просьбе Заксобрания Севастополя 23 февраля по местному телевидению и на четырех больших экранах, установленных на площади Нахимова, в Артиллерийской бухте, на Северной стороне (площадь Захарова) и в Балаклаве - будут показаны документальные фильмы и видеосюжеты о событиях Русской весны в Севастополе.





В списке праздничных мероприятий – первенство и чемпионат Севастополя по кикбоксингу (с 11 по 12 февраля в спортивном комплексе «Муссон»), турнир по стрельбе из пневматической винтовки имени героя СССР Людмилы Павлюченко (17 февраля в Центре военно-патриотического воспитания учащейся молодежи ДОСААФ), выставка плакатов «Красная армия всех сильней» (20 февраля в Художественном музее им. Крошицкого).





Кроме того, в рамках плана мероприятий будет показан спектакль «Небесный тихоход» (22 февраля в театре им. Луначарского), проведено открытое первенство по боксу (22 февраля в ДЮСШ №3, ул. К. Пищенко), а боевые корабли ЧФ будут открыты для посещения (23 февраля, вход с пл. Нахимова). Наиболее значимым событием станет большой праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, который начнется в 15.00 на пл. Нахимова.

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