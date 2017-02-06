Севастополь пережил в течение недели восемь пожаров, на которых пострадали два человека

Севастополь пережил в течение недели восемь пожаров, на которых пострадали два человека. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сегодня заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период (30 января – 5 февраля) в Севастополе произошли восемь пожаров, во время которых спасены два человека. Один крупный пожар потушен в магазине швейной фабрики им. Нины Ониловой, горели 40 квадратных метров», – сказал Поляков.





При этом он отметил, что четыре пожара зафиксированы в жилом секторе, горели также два автомобиля. «Причины пожаров – нарушение эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования», – пояснил Поляков. «За неделю произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были травмированы 13 человек», – сообщил Поляков.

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