17:2106.02.2017г.
Севастополь пережил в течение недели восемь пожаров, на которых пострадали два человека
12:2206.02.2017г.
Севастополь пережил в течение недели восемь пожаров, на которых пострадали два человека. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сегодня заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.
«За отчетный период (30 января – 5 февраля) в Севастополе произошли восемь пожаров, во время которых спасены два человека. Один крупный пожар потушен в магазине швейной фабрики им. Нины Ониловой, горели 40 квадратных метров», – сказал Поляков.
При этом он отметил, что четыре пожара зафиксированы в жилом секторе, горели также два автомобиля. «Причины пожаров – нарушение эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования», – пояснил Поляков. «За неделю произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были травмированы 13 человек», – сообщил Поляков.
Источник: Новый Севастополь
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