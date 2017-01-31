Севастополь пережил за неделю семь пожаров и 21 аварию в коммунально-энергетических сетях - гражданская защита

Севастополь пережил за неделю семь пожаров и 21 аварию в коммунально-энергетических сетях. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период с 23 по 29 января 2017 года в Севастополе произошли семь пожаров - пять в жилом секторе и два случая загораний автомобилей. Спасены четыре человека», - сказал Поляков.





При этом он отметил, что зафиксированы 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых травмированы 12 человек.





«Произошла 21 авария на коммунально-энергических сетях. На электросетях - восемь аварий. Значительная авария произошла в Нахимовском муниципальном округе. В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались 80 квартир в нескольких многоквартирных жилых домах. Авария устранялась в течение 31 часа, но электроэнергия в дома подавалась по графику», - пояснил Поляков.





Он также сообщил, что зафиксированы семь аварий на водоводах, которые устранялись до 4 часов, и 6 аварий на газопроводах.





В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 1 760 обращений. Севастопольцы жаловались на вывоз мусора и отсутствие тепла в квартирах.

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