Севастополец может лишиться свободы на 7 лет за кражу металлического гаража

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Севастополя за похищение металлического гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 37-летний житель города. Он рассказал, что у него похитили металлический гараж, расположенный возле одного из садовых товариществ. О преступлении он узнал от соседа, который видел, как увозят имущество. По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний житель города. Со слов задержанного, он нанял водителя грузового автомобиля, чтобы похитить имущество, сказав ему, что это его собственность», – рассказали в пресс-службе.





Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшему. «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – уточнили в пресс-службе.

Читайте еще...