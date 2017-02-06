17:2106.02.2017г.
Севастополец может лишиться свободы на 7 лет за кражу металлического гаража
14:0106.02.2017г.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Севастополя за похищение металлического гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.
«В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 37-летний житель города. Он рассказал, что у него похитили металлический гараж, расположенный возле одного из садовых товариществ. О преступлении он узнал от соседа, который видел, как увозят имущество. По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний житель города. Со слов задержанного, он нанял водителя грузового автомобиля, чтобы похитить имущество, сказав ему, что это его собственность», – рассказали в пресс-службе.
Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшему. «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – уточнили в пресс-службе.
Источник: Новый Севастополь
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