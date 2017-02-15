Севастополец может лишиться свободы на пять лет за магазинную кражу со взломом

Полицейские задержали 32-летнего севастопольца, который подозревается в краже из магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился хозяин продуктового магазина. Он сообщил, что ночью из магазина неизвестный похитил товар, мобильный телефон и 15 тысяч рублей. Выехавшие на место преступления полицейские установили, что злоумышленник разбил входную дверь камнем и проник внутрь», – рассказали в пресс-службе.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Севастополя. У злоумышленника были изъяты похищенный мобильный телефон и товар.





«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – уточнили в пресс-службе.

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