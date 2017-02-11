Севастополец, повторно задержанный за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, почти на два года лишился водительских прав

Мировой суд Ленинского судебного района Севастополя, согласившись с позицией прокуратуры, привлек к уголовной ответственности водителя, повторно задержанного полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.





По ее информации, в октябре 2016 года молодой человек 1996 года рождения был привлечен к административной ответственности, за «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. В установленный законом срок он водительское удостоверение в органы ГИБДД не сдал.





В вечернее время 12 ноября 2016 года молодой человек вновь был задержан сотрудниками ГИБДД в районе ТЦ «Океан» за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль правонарушителя был помещен на штраф-площадку.





По данному факту было возбуждено уголовное дело, которые направлено в суд для рассмотрения по существу.





«Рассмотрев материалы уголовного дела, мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 9 месяцев», – уточнили в пресс-службе, отметив при этом, что водительское удостоверение осужденного оставлено в ГИБДД УМВД РФ по Севастополю для обеспечения исполнения приговора.

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