Севастополец, угрожая ножом, ограбил продавщицу магазина

Полицейские задержали севастопольца, который подозревается в разбойном нападении на продавщицу магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратилась продавец одного из расположенных на пл. Захарова магазинов. Она заявила, что к ней в магазин зашел неизвестный и, угрожая ножом, забрал из кассы деньги, а также мобильный телефон и товар.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 32-летний житель Севастополя.





«В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – уточнили в пресс-службе.

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