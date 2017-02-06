Севастополец украл у матери телевизор

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Севастополя за кражу телевизора у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 62-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее дома взломали дверь и похитили телевизор. Сумма ущерба составила около 15 тыс рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастны 38-летний сын потерпевшей и его 43-летний знакомый. После совместного распития алкогольных напитков им потребовались деньги, чтобы продолжить употреблять алкоголь. Зная, что матери нет дома, сын предложил знакомому забрать из ее дома имущество и продать его», – рассказали в пресс-службе.





Полицейские задержали злоумышленников, телевизор изъяли и вернули потерпевшей.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – уточнили в пресс-службе.

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